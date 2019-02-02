Экс-сенатор от КЧР сдал силовикам Арашуковых и собрался на свободуКавказ Пост вчера в 22:33

Господин Дерев проходит по делу господина Арашукова одним из основных свидетелей обвинения. По версии следствия, Вячеслав Дерев и его предполагаемые сообщники совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в 2007–2010 годах.

с чего всё началось

Известно, что своим задержанием Арашуковы могут быть «обязаны» именно экс-сенатору Дереву. Как сообщает «Коммерсант», находясь в СИЗО Вячеслав Дерев стал свидетелем по делу сенатора Рауфа Арашукова, который обвиняется в убийстве двух человек.

Экс-сенатор от КЧР сдал силовикам Арашуковых и собрался на свободу

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