Шоу-бизнес

Экс-резидент Comedy Woman извинилась за шутку о генерале КарбышевеiReactor вчера в 19:47

Юмористка Наталья Медведева извинилась за шутку о гибели в концлагере генерала Карбышева. Одна из бывших участниц юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку шестилетней давности о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
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Наталия Медведева
Иногда бывало, что приходилось учить номера по 8 штук в день, а то и шутки менялись за минуту до съёмки. На тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом. Приношу свои глубокие извинения. Искренне. Правда. Извините меня.
— Наталия Медведева, российская актрисаБабр 05:53

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Наталия Медведева
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Российская актриса, телеведущая, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».
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