Происшествия

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву продлили срок арестаУтроNews 02:37

Сегодня киргизский суд продлил срок содержания под стражей экс-главе республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает корреспондент УтроNews. Таким образом, опальный лидер пробудет под арестом минимум до 26 октября, а не до 26 августа, как ожидалось раньше.
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