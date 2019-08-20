Происшествия
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву продлили срок арестаУтроNews 02:37
Сегодня киргизский суд продлил срок содержания под стражей экс-главе республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает корреспондент УтроNews. Таким образом, опальный лидер пробудет под арестом минимум до 26 октября, а не до 26 августа, как ожидалось раньше.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
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