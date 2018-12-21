с чего всё началось

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (более 2,4 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

Политика Политика Правительство США частично прекратило работу Правительство США частично прекращает работу с 22 декабря.

Политика Политика США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

Политика Политика Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.

Политика Политика В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225 Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.

Политика Политика Европейская авиакомпания задумалась об отказе от SSJ-100

Политика Политика Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.

Политика Политика Володин назвал самых активных депутатов Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин выделил самых активных депутатов, назвал самый продуктивный комитет и самый долгожданный закон.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.

Политика Политика Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России "Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе", - заявил Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Политика Киевляне встретят Новый год шествием в честь Бандеры Во вторник, 1 января, в Киеве состоится «марш чести в день рождения Бандеры».

Политика Политика Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.

Политика Политика В МИДе выразили недоумение повышением сборов за визу США Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что в ведомстве с крайним недоумением восприняли решение США повысить с 2019 года сборы за оформление визы для россиян.

Армия и оружие Армия и оружие Украина и НАТО договорились об интенсификации сотрудничества Украина и НАТО в ходе заседания совместной рабочей группы договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.