Политика
Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (более 2,4 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Интерфаксвчера в 14:53
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с чего всё началось
Верховный суд Приднестровья (ПМР) приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам колонии строгого режима по обвинению во взятках и превышении должностных полномочий, сообщил телеканал «Первый Приднестровский».Коммерсантъвчера в 16:02
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Экс-президента Приднестровья Шевчука приговорили к 16 годам колонии
Комсомольская правдавчера в 22:58
Бывшего президента Приднестровья Шевчука заочно приговорили к 16 годам колонии
Коммерсантъвчера в 16:02
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