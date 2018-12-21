с чего всё началось

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

Политика Политика Правительство США частично прекратит работу 22 декабря В полночь на субботу по местному времени (08.00 мск) истекает срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство.

Политика Политика США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

Политика Политика В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.

Политика Политика Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.

Политика Политика Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.

Армия и оружие Армия и оружие Турция отложит военную операцию в Сирии Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

Политика Политика Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.

Политика Политика Рада просит Порошенко объявить войну России В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Политика Политика В США арестовали китайца по обвинению в краже коммерческих секретов Власти Соединенных Штатов арестовали 35-летнего гражданина Китая и предъявили ему обвинения в краже коммерческих секретов у нефтяной компании, в которой он работал.

Политика Политика В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Политика Политика Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.

Политика Политика Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.

Армия и оружие Армия и оружие Британские подразделения ВМС прибудут на Украину в 2019 году Британские военнослужащие прибудут на Украину в январе 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 21 декабря УНИАН.