Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полицииГазета.Ru 11:07
В Симферополе суд на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда. "Вчера было вынесено постановление суда [в отношении Мешкова], административный арест на двое суток по части 1 статьи 19.3 КоАП", - отметили в суде.
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В Оренбуржье мужчина сбил на машине бывшую жену после ссоры
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело на жителя города Сорочинска, умышленно сбившего на автомобиле свою бывшую жену.
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Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта
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Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
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Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Футбол
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Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
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Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
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Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Проспект в Чимкенте переименовали в честь Назарбаева
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