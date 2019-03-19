Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полицииГазета.Ru 11:07
В Симферополе суд на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда. "Вчера было вынесено постановление суда [в отношении Мешкова], административный арест на двое суток по части 1 статьи 19.3 КоАП", - отметили в суде.
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Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний "Кэшбери", ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.
Обновлено в 11:42
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Экономика
Росстат причешет падающие доходы населения
Заметим, что Росстат пытается снизить произвол в оценке теневых доходов населения именно в то время, когда численность занятых в теневом секторе стремительно увеличивается.
Обновлено в 13:14
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" не станет "к вечеру", передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Финансы
Курс доллара: эксперт назвал крайнюю точку укрепления рубля
Курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 63 рубля за единицу американской валюты, говорят эксперты.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Индийского миллиардера арестовали в Лондоне
Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.
Обновлено в 12:51
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Спорт
Волейболистки московского «Динамо» вылетели из Лиги чемпионов
Турецкий "Вакыфбанк" обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 13:47
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11