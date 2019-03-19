Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полицииГазета.Ru 07:56

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
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Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

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Крымский государственный и политический деятель. В 1994-1995 годах первый и единственный президент Республики Крым. Кандидат юридических наук.
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