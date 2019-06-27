Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенностиГазета.Ru 03:41
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС. Депутаты парламента большинством голосов проголосовали за постановление о лишении неприкосновенности экс-президента.
Читать в источнике
Оценить
Это абсолютно внутреннее дело любой страны, это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Атлетико» претендует на Хамеса Родригеса
Обновлено в 04:12
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Общество
НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя
Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт
Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров
В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призналась, что хочет еще детей
Певица Полина Гагарина призналась подписчикам, что хочет стать многодетной матерью и завести третьего ребенка.
Обновлено в 02:20
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Культура
Сценарист «Чернобыля» объяснил негатив к сериалу его популярностью
Сценарист и продюсер «Чернобыль» Крэйг Мэйзин считает, что негативные отзывы о мини-сериале на постсоветском пространстве связаны с его популярностью.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Политика
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Ливерпуль» подписал 17-летнего голландского защитника
С 17-летним футболистом согласован долгосрочный контракт.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Ради стройной фигуры Валерия решила приучить себя к бегу
Артистка находится в прекрасной форме, но ради такого эффекта очень много работает.
Обновлено в 02:27
Общество
Власти Петербурга ищут участок для строительства нового зоопарка
Власти Санкт-Петербурга ищут территорию для строительства нового зоопарка, который может разместиться за пределами города и будет сооружаться в том числе за счет внебюджетных средств, сообщает городская администрация.
Обновлено в 05:42