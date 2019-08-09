Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августаВести.Ru 00:07

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
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Атамбаева поместили в СИЗО

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.
РИА Новостивчера в 23:31

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Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали на 2,5 недели

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон

Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО ГКНБ до 26 августа

КП - Бишкеквчера в 23:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Политика

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Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры и по многим международным вопросам сходятся во мнении, поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.
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После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева

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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
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В России готовят национальный стандарт на школьную форму

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Общество

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
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Происшествия

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Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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В NASA посоветовали не поддаваться панике и выбросить из головы худший сценарий.
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Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
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Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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Происшествия

В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар

Село находится в 6 километрах от Ачинска, где был пожар со взрывами на военном складе.
Обновлено в 01:49
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Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

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«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», – сказано в сообщении.
Обновлено в 02:20
Происшествия

ФСИН нашла нарушения в СИЗО «Кресты»

Поводом для проверки сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) деятельности следственного изолятора №1 «Кресты-2» в Колпино под Петербургом стала опубликованная в интернете видеозапись о пытках, которые якобы проводились в этом учреждении.
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Законопроект об увеличении зарплат медиков и учителей внесли на рассмотрение Госдумы РФ.
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Автор материала отмечает, что слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым может вернуться в состав Украины, только если Россия перестанет существовать, очень верны.
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Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
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