Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августаВести.Ru 00:07
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
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с чего всё началось
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.РИА Новостивчера в 23:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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