Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗОИнтерфакс вчера в 23:48

В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
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В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева

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КП - Бишкеквчера в 23:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
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