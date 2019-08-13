Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворотаКоммерсантъ 01:58
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Политика
В нынешнем году авиасообщение с Грузией не восстановят
Поток российских туристов в Грузии сильно снизился на фоне запрета регулярного авиасообщения, при этом — авиасообщение, вероятно, не будет восстановлено до октября 2020 года.
Обновлено в 04:39
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Политика
В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.
Обновлено в 07:52
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Авто
Karma построила электрический концепт с авиационным дизайном
Концепт SC1 Vision в компании называют «исследованием языка дизайна бренда и инновационных технологических возможностей» и уточняют, что его проектирование и сборка заняла всего 12 месяцев.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Honor Band 5 выходит в России, но без NFC и пульсоксиметра
Обновлено в 07:33
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Общество
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании
Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК Максиму Сечко во время задержания по подозрению в хулиганстве, но так и не нашли доказательств его вины.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Малышева задержали после допроса
В крови у Владимира Васильева не обнаружено следов алкоголя и наркотиков В Екатеринбурге водителя KIA Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева, задержали после допроса у следователя ГСУ областной полиции.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16