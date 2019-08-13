Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворотаКоммерсантъ 01:58

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
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Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
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