Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворотаКоммерсантъ 01:58

Глава госкомитета рассказал, что участвовавший в штурме дома экс-президента боец спецподразделения был убит из оружия, найденного в резиденции. Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение, отметил господин Опумбаев. «Это было цинично, это было просто убийство!» — добавил он.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

Интерфакс02:28

Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

РБК02:08

Спецназавец был убит из оружия Атамбаева во время штурма резиденции экс-главы Киргизии

Газета.Ru02:41

Атамбаев хотел совершить госпереворот, заявил глава ГКНБ

Sputnik Кыргызстан01:44

Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

Lenta.ru01:42

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Коммерсантъ01:58

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

РИА Новости01:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Авто

Сколько месяцев нужно российской семье, чтобы накопить на автомобиль

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Гаджеты

DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном

Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.
Обновлено вчера в 13:57
Интернет

Режим инкогнито Google Chrome оказался бесполезен против ряда платных ресурсов

Несмотря на столь положительное событие, ряд независимых экспертов выяснил, что режим инкогнито является бесполезным перед предприимчивостью большого количества веб-ресурсов, которые ведут монетизацию контента.
Обновлено в 01:50
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса

Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.
Обновлено в 02:13
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Финансы

Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено 11 августа в 06:41
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:23
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Кино

Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве задержали активного участника несогласованных акций

Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

Обновлено в 00:18
Космос

«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры

Обновлено вчера в 17:53
Политика

Неизвестные забросали Порошенко яйцами после проведенного допроса

Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Челябинских детей везли из Крыма в нечеловеческих условиях

Обновлено в 02:48
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
Главное