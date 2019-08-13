Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворотаКоммерсантъ 01:58
Глава госкомитета рассказал, что участвовавший в штурме дома экс-президента боец спецподразделения был убит из оружия, найденного в резиденции. Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение, отметил господин Опумбаев. «Это было цинично, это было просто убийство!» — добавил он.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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