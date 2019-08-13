Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворотаКоммерсантъ 01:58
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Авто
Ford Mustang получил 800-сильную версию Gulf Heritage Edition
Переработанный Ford получил название Gulf Heritage Edition и ливрею оригинального Ford GT40, который в 1968 и 1969 году выиграл гонку в Ле-Мане, то есть, культовую сине-оранжевую окраску кузова.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Жители Оренбурга смогут бесплатно проверить свое здоровье
Как сообщает пресс-служба Минздрава Оренбургской области, 17 августа в парке 50-летия СССР каждый желающий сможет проверить свое здоровье.
Обновлено в 01:48
Здоровье
В колониях тяжелобольным планируют оказывать паллиативную помощь
Проект приказа предусматривает оказание паллиативной медицинской помощи при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы, сообщает сайт Минюста.
Обновлено в 04:17
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Общество
Росстат отметил рост доли среднего класса
Росстат провел очередное исследование, и составил рейтинг той части населения, которую можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:31
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»
Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Теннис
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Футбол
«Рома» предлагает за Ловрена 15 миллионов фунтов
Римский клуб предложил за 30-летнего хорвата 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph. Сам Ловрен согласен на трансфер.
Обновлено в 05:54
Политика
Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске
Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.
Обновлено в 06:12
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 01:48
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Общество
В Испании из-за забастовки отменены более 300 поездов
По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 05:43