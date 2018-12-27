Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС
РБК
04:49

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
РБК04:49

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СМИ: «Иртыш», «Лада» и Федерация футбола Рязанской области выдвинули Дюкова на пост главы РФС

Матч ТВ11:57

Федерация футбола РСО-Алания: Газзаев может выдвинуть кандидатуру на пост главы РФС

ТАСС06:46

Рустем Сайманов: «Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС»

Спорт БИЗНЕС Online04:17

Федерация футбола Санкт-Петербурга выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Чемпионат13:07

Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь и Калуга выдвинули Дюкова на пост президента РФС

Sports.ru06:39

Московская федерация футбола объявила 2019 год годом Льва Яшина

Sport24.ru09:07

Федерация футбола Санкт-Петербурга выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Спорт-Экспресс13:17
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Футбол

«Интер» проведет два матча без зрителей

Федерация футбола Италии наказала "Интер" двумя матчами при пустых трибунах.
Обновлено в 11:32
Футбол

Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак".
Обновлено в 02:42
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«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева

Обновлено в 03:10
Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
Обновлено в 01:11
Футбол

Лионель Месси: был бы рад возвращению Неймара в «Барселону»

Обновлено в 03:35
Футбол

Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Обновлено в 07:23
Футбол

Шунин: Хорошо поработали вместе с Зиданом

Обновлено в 09:30
Футбол

Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина

Завершено предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол

Альберто Морено: «Не нравилось отношение Клоппа ко мне»

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что ему не нравилось отношение к себе со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Обновлено в 09:55
Футбол

Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир»

Бразильский нападающий Сивасспора Робиньо продолжит карьеру в команде Истанбул Башакшехир, об этом сообщили пресс-службы обоих турецких клубов.
Обновлено в 13:09
Футбол

Источник анонсировал скорую отставку гендиректора «Анжи»

Источник сообщил, что назначенный в июне этого года гендиректором ФК "Анжи" Олег Флегонтов принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 12:33
Футбол

ПСЖ навяжет борьбу «Ювентусу» за Рэмзи

Сообщается, что полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи провел переговоры с ПСЖ о возможном переходе.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Тоттенхэм» активировал пункт о продлении контракта с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" на год продлил контракт с защитником команды Тоби Алдервейрелдом.
Обновлено в 12:07
Футбол

«Барселона» представила болельщикам новичка команды Мурильо

Обновлено в 08:23
Футбол

«Реал» планирует выкупить у «Бетиса» защитника Фирпо за € 50 млн

Обновлено в 05:48
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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