Политика

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в КаиреRT на русском 01:45

«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство. Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет.
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Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

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Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

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Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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Египетский государственный и политический деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Являлся председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией Братья-мусульмане 30 апреля 2011 года после революции в Египте. В 2012 году Мурси победил во втором туре президентских выборов. Первый демократически избранный глава государства в истории Египта, он управлял страной немногим более года, до своего свержения в результате военного переворота 3 июля 2013 года...
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