Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в КаиреRT на русском 01:45
«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство. Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет.
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Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Политика
В Уфу на форум по безопасности приехали представители 119 стран
Представители 119 стран приехали в Уфу на юбилейную Х международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 01:29
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Обновлено в 01:38
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено вчера в 07:45
Кино
Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»
Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Путешествия
Составлен рейтинг самых дешевых авиабилетов на лето
С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Очередная битва за домик паромщика
Несанкционированная акция 12 июня в Москве, сопровождавшаяся, как всегда, задержаниями, поражает своей бессмысленностью.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Пожарные потушили возгорание на складе в Ростове-на-Дону
Обновлено в 01:32
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество
Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Intel доверит производство 14-нм процессоров компании Samsung
На днях стало известно, что планы по расширению производства 10-нм процессоров в Израиле Intel реализовать не торопится, якобы отдавая предпочтение расширению производства 14-нм продуктов в Ирландии.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло
Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 05:04