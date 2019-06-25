Политика

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражуТАСС 10:16

Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны. Он сам приехал в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости. Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок.
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Полиция вновь взяла под стражу экс-президента Армении Роберта Кочаряна

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Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента Кочаряна

Коммерсантъ08:25

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

ТАСС10:16

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

РИА Новости08:05

Бывший президент Армении Кочарян взят под стражу

RT на русском10:37
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Политика

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На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и европейской валюте, закрывшись на отметках 63 и 71,61 соответственно.
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Политика

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Обновлено в 11:23
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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Происшествия

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Баварский концерн BMW на специальном мероприятии в Мюнхене продемонстрировал гибридный концептуальный автомобиль Vision M Next.
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Технологии

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Происшествия

Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста

Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста до 20 июля текущего года, такое решение принял Ростовский областной суд.
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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