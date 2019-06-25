Политика
Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражуТАСС 10:16
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны. Он сам приехал в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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с чего всё началось
В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу бывшего президента Армении, оно было направлено в Конституционный суд.РИА Новости08:05
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