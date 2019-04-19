Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 17:31
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
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Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.
— Леонид Кравчук, политикРБК вчера в 19:22
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Кравчук оценил вероятность «широкомасштабной российской агрессии» против Украины
RT на русскомвчера в 18:26
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Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
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Технологии
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Шоу-бизнес
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Наука
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Происшествия
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В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
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Происшествия
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На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
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Общество
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ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Политика
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Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Сербский депутат пообещал признать Крым российским
Депутат рассказал, что уже в третий раз в Крыму.
Обновлено в 00:53
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России
Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура выборов
Автор документа требует перенести дату второго тура выборов на 21 июля 2019 года, приказать сотрудникам правоохранительных органов проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского якобы «спецслужбами России», а также сведения о связи с Коломойским.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции
В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 17:17