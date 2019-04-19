Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 17:31

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
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Леонид Кравчук
Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.
— Леонид Кравчук, политикРБК вчера в 19:22

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