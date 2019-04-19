Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 17:31

Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

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