Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 17:31
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
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Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.
— Леонид Кравчук, политикРБК вчера в 19:22
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Кравчук оценил вероятность «широкомасштабной российской агрессии» против Украины
RT на русскомвчера в 18:26
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Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
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Обновлено вчера в 07:58
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Происшествия
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Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
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Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
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Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
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В России могут появиться частные кладбища
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