Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговореНовый День 05:18

с чего всё началось

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. По данным французской газеты Mediapart, Платини стал фигурантом дела о коррупции из-за присвоения Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговоре

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