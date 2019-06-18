Футбол
Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговореНовый День 05:18
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. По данным французской газеты Mediapart, Платини стал фигурантом дела о коррупции из-за присвоения Катару права на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года.
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с чего всё началось
«Бывший президент УЕФА и экс легендарный номер 10 сборной Франции был помещен под стражу Управлением антикоррупционной судебной полиции Нантер в рамках расследования спорного вручения Кубка мира Катару в 2022 году», – сообщает 18 июня французское издание Mediapart.Фонтанка.Ру04:55
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