Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииГазета.Ru 05:39
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС. По информации Mediapart, француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".
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