Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииГазета.Ru 05:39
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС. По информации Mediapart, француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".
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Владимир Путин разрешил дачникам регистрировать излишки земли
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Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.
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Авто
Лимитированную серию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
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В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
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Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
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Общество
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Обновлено в 07:59
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Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки
Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
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Авто
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Японская автомобилестроительная компания Subaru запустила в России продажи новой версии модели Outback.
Обновлено в 08:29
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Бразильцы будут уничтожать Венесуэлу два тайма подряд. Прогнозы на Кубок Америки
На Кубке Америки стартует второй тур группового этапа. Теперь, когда мы видели команды в деле, самое время начать делать прогнозы.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Происшествия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия.
Обновлено в 07:46
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«Боруссия» продлила контракт с Фавром
Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба черно-желтых.
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Стали известны характеристики iPhone 2020 года
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Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
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Музыка
Группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля «Усадьба Jazz»
Группы "Сплин", Black Eyed Peas, певица Нино Катамадзе, певец Иван Дорн и британский музыкант Джейми Каллум примут участие в музыкальном фестивале "Усадьба Jazz", который в этом году пройдет 22-23 июня в усадьбе Коломенское.
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