Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииГазета.Ru 05:39

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС. По информации Mediapart, француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".
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Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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