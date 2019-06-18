Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииГазета.Ru 05:39

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС. По информации Mediapart, француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

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