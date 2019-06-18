Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииРИА Новости 05:27

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Футбол «Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне Официальный представитель "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал слухи о нападающем "Пари Сен-Жермен" Неймаре и форварде "Атлетико" Антуане Гризманне.

Интернет В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.

Общество СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Политика Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Общество Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Музыка Костюм Карди Би треснул во время выступления В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

Политика «Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Музыка Макрон вручит Элтону Джону орден Почётного легиона Британский певец и композитор Элтон Джон посетит 21 июня Елисейский дворец, где президент Франции Эмманюэль Макрон наградит его орденом Почётного легиона.

Политика В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Происшествия Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Финансы Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.

Авто Lada занимает первую строчку по запросам в Google Недавно проведённые исследования показали, что лидирующие позиции по запросам в поисковиках у россиян уверенно держит автомобиль марки Lada.

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Происшествия СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Армия и оружие Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Наука Физики рассказали, как готовить идеальные блины Ученые из Новой Зеландии и Франции создали технологию, за счет соблюдения которой блины получаются идеально плоскими.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Происшествия Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.