Футбол
Экс-президент «Спартака» сравнил Карпина и КононоваNews.ru 06:24
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил бывшего главного тренера команды Валерия Карпина с нынешним наставником «красно-белых» Олегом Кононовым. Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Обновлено в 14:33
Футбол
Кутроне и Силва вызваны «Миланом» на Международный кубок чемпионов
Нападающие итальянского "Милана" Андре Силва и Патрик Кутроне вызваны на предстоящий Международный кубок чемпионов, сообщает сайт команды.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Авто
Ford напомнил дилерам о бесплатном ремонте Powershift
После публикации Detroit Free Press относительно заведомо бракованных коробок передач Powershift, которые ставились на несколько моделей Ford, производитель напомнил дилерам о бесплатном ремонте Fiesta и Focus, если их владельцы жалуются на трансмиссию.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено 16 июля в 19:39
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Футбол
Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу
Британский музыкант Эд Ширан во время своего первого концерта на стадионе «Открытие Арена» в Москве исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.
Обновлено в 19:16
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Культура
Коллеги поздравили Александра Ширвиндта с юбилеем
По случаю юбилея выдающегося артиста со страниц «Вечерней Москвы» поздравили его друзья и коллеги.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Обновлено в 14:26
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
Киев ввёл спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Правительство Украины ввело спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
США разрабатывают операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
США занимаются разработкой международной операции под названием "Страж", которая призвана сделать морские пути на Ближнем Востоке более безопасными, говорится в сообщении Центрального командования США, поступившем в распоряжение РИА Новости в пятницу.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала повзрослевшего сына артиста от первого брака
Старший сын знаменитого артиста Дмитрия Хворостовского с рождения живет в Англии.
Обновлено в 09:18
Экономика
Россияне стали брать больше микрозаймов
Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.
Обновлено в 20:33