Футбол

Экс-президент «Спартака» сравнил Карпина и КононоваNews.ru 06:24

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил бывшего главного тренера команды Валерия Карпина с нынешним наставником «красно-белых» Олегом Кононовым. Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике».
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Червиченко: не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала матчей РПЛ

RT на русском09:03

Экс-президент «Спартака» сравнил Карпина и Кононова

News.ru06:24

Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике»

Советский спорт06:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
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