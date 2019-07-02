Футбол

Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе ЛуишаRT на русском 16:40

По словам Червиченко, у Зе Луиша были спады, но он принёс много пользы команде, не отпустить его было бы большой ошибкой. Как считает экс-президент «Спартака», клуб поступил правильно. Ранее спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер Зе Луиша.
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Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе Луиша

RT на русском16:40

Бывший владелец «Спартака» положительно оценил продажу Зе Луиша

ФАН11:18

Червиченко — об уходе Зе Луиша: «Спартак», по сути, ничего не теряет»

Sport24.ru08:00
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