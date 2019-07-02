Футбол
Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе ЛуишаRT на русском 16:40
По словам Червиченко, у Зе Луиша были спады, но он принёс много пользы команде, не отпустить его было бы большой ошибкой. Как считает экс-президент «Спартака», клуб поступил правильно. Ранее спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер Зе Луиша.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
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