Экс-президент «Реала» рассказал, когда Моуринью может возглавить командуRT на русском 09:52

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, когда, по его информации, португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером мадридской команды.

Экс-президент «Реала» рассказал, когда Моуринью может возглавить команду

Политика Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.

Происшествия Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве Обвинения Руслану Горрингу были предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере ).

Политика Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.

Происшествия Более десяти автомобилей столкнулись в Башкирии Четыре человека получили травмы в результате столкновения 12 автомобилей в Башкирии.

Общество Названо любимое порно россиянок Из всех жанров порновидео россиянки больше всего любят хентай.

Политика Чувашский чиновник объяснил ленью низкие зарплаты врачей и учителей Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев заявил на сессии Госсовета республики, что учителя и врачи, которые получают небольшие зарплаты, мало работают.

Общество В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.

Происшествия МЧС спасло почти 100 рыбаков со льда Финского залива в Петербурге Сотрудники МЧС спасли со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 97 рыбаков, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на городское ГУ МЧС.

Армия и оружие В ЛНР сбили украинский беспилотник Силы ПВО ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

Общество Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.

Политика Радикалы поставили жесткий ультиматум Порошенко Украинские радикал-националисты в субботу днем блокировавшие здание администрации президента на Банковой улице в Киеве, поставили ультиматум Петру Порошенко.

Политика Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.

Политика Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что на каждое агрессивное действие с американской стороны последует "убедительный" ответ, передает РИА "Новости".

Происшествия Автобус столкнулся с тягачом в Ленинградской области Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с тягачом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Религия В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.

Спорт Медведева обошла Загитову и Шарапову в рейтинге российских женщин года Медведева заняла в рейтинге 15-ю строчку, опередив свою соперницу Алину Загитову (20) и теннисистку Марию Шарапову (22) и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе (29).

Происшествия Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.

Общество Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.

Политика США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах Соединённые Штаты и страны Европейского союза планируют разработать стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.