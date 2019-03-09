Футбол

Экс-президент «Реала» рассказал, когда Моуринью может возглавить командуRT на русском 09:52

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, когда, по его информации, португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером мадридской команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кальдерон: «На 90 процентов уверен, что „Реал“ возглавит Моуриньо»

Soccer.ru09:57

Бывший президент «Реала»: «Моуринью подпишет контракт с мадридцами 11 марта»

Sportbox.RU09:18

Моуринью в ближайшие дни возглавит «Реал»

Евро-футбол.ру09:24

Экс-президент «Реала» рассказал, когда Моуринью может возглавить команду

RT на русском09:52

Бывший президент «Реала»: «Моуринью подпишет контракт с мадридцами 11 марта»

Матч ТВ09:18

Кальдерон: Моуринью может возглавить «Реал» уже на следующей неделе

Чемпионат08:57

Бывший президент «Реала» рассказал, сколько Моуринью будет зарабатывать в мадридском клубе

Sport24.ru08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве

Обвинения Руслану Горрингу были предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере ).
Обновлено в 09:05
Кино

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

Обновлено в 09:23
Политика

Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Во Владимире умер победитель конкурса поедания блинов

Обновлено в 09:10
Происшествия

Более десяти автомобилей столкнулись в Башкирии

Четыре человека получили травмы в результате столкновения 12 автомобилей в Башкирии.
Обновлено в 10:08
Спорт

Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на этапе КМ

Обновлено в 08:38
Общество

Названо любимое порно россиянок

Из всех жанров порновидео россиянки больше всего любят хентай.
Обновлено в 09:08
Политика

Чувашский чиновник объяснил ленью низкие зарплаты врачей и учителей

Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев заявил на сессии Госсовета республики, что учителя и врачи, которые получают небольшие зарплаты, мало работают.
Обновлено в 09:15
Футбол

ЦСКА — Рубин 3:0

Обновлено в 10:22
Общество

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Происшествия

МЧС спасло почти 100 рыбаков со льда Финского залива в Петербурге

Сотрудники МЧС спасли со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 97 рыбаков, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на городское ГУ МЧС.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

В ЛНР сбили украинский беспилотник

Силы ПВО ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
Обновлено в 10:10
Спорт

Сноубордистка Быкова завоевала золото на этапе КМ в Скуоле

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

Обновлено в 07:41
Культура

В РПЦ возмутились военной песней в Исаакиевском соборе

Обновлено в 09:19
Хоккей

Сборная России обыграла команду Чехии и вышла в полуфинал Универсиады

Обновлено в 10:19
Общество

Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Политика

Радикалы поставили жесткий ультиматум Порошенко

Украинские радикал-националисты в субботу днем блокировавшие здание администрации президента на Банковой улице в Киеве, поставили ультиматум Петру Порошенко.
Обновлено в 10:01
Политика

Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США

Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Политика

Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что на каждое агрессивное действие с американской стороны последует "убедительный" ответ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

На шевронах ВСУ появятся человеческие черепа

Обновлено в 09:39
Происшествия

Автобус столкнулся с тягачом в Ленинградской области

Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с тягачом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:12
Общество

Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете

Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено в 09:27
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Спорт

Медведева обошла Загитову и Шарапову в рейтинге российских женщин года

Медведева заняла в рейтинге 15-ю строчку, опередив свою соперницу Алину Загитову (20) и теннисистку Марию Шарапову (22) и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе (29).
Обновлено в 08:48
Происшествия

Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба

Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
Обновлено в 09:49
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

Соединённые Штаты и страны Европейского союза планируют разработать стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.
Обновлено в 09:10
Политика

В Европарламенте допустили перенос сроков брексита

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что сроки брексита могут быть перенесены на начало июля.
Обновлено в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамон Кальдерон
Испанский адвокат
Президент испанского клуба «Реал Мадрид» со 2 июля 2006 года до 16 января 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное