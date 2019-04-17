Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержанияРБК 11:45
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina. 69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением.
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Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Кино
Съёмки сериала «Болотная тварь» прекратили досрочно из-за проблем DC Universe
Что касается «Болотной твари» — было решено переписать имеющийся последний эпизод и сделать его заключительным вместо того, чтобы снимать ещё три запланированных серии.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Хоккей
«Флорида» не отпустила Александра Баркова на чемпионат мира
«Флорида» не отпустила капитана команды Александра Баркова на чемпионат мира. Об этом сообщил генеральный менеджер «пантер» Дэйл Тэллон.
Обновлено в 13:29
Политика
Во втором туре Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию по втором туре 100 млн гривен ($3,7 млн).
Обновлено в 13:55
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold
Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 12:23
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Важное за сутки
Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года
По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
Обновлено в 08:39
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат на юбилейном концерте Аллы Пугачевой
Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат на юбилейном концерте Аллы Пугачевой Анастасия Волочкова Впрочем, на этом сюрпризы не закончились.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Чечни из-за болезни Ньюкасла
Белоруссия с 17 апреля ограничила ввоз птицы из Чеченской республики из-за болезни Ньюкасла, сообщается на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.
Обновлено в 09:55
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56