Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержанияРБК 11:45
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina. 69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением.
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Происшествия
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В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
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