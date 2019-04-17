Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержанияРБК 11:45
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina. 69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением.
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Экономика
Центробанк ввёл временную администрацию в нижегородском «Вокбанке»
Как сообщает пресс-служба Центробанка, в финансовой организации введена временная администрация.
Обновлено в 07:45
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Лацио» уверенно переиграл «Удинезе»
В чемпионате Италии завершился перенесённый матч 25-го тура между "Лацио" и "Удинезе".
Обновлено в 14:57
Общество
Сахалинское правительство нанимает вертолет за 212 тысяч рублей в час
Стоимость одного летного часа винтокрылой машины, рассчитал заказчик, будет составлять 211,7 тысячи рублей и менее, а всего в рамках нынешнего контракта запланировано 10 миллионов рублей.
Обновлено в 18:54
Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке велосипедов
Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации.
Обновлено в 21:42
Здоровье
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни Ввоз живой птицы и любых продуктов птицеводства с территории Северо-Кавказской республики в Белоруссию запрещен с 17 апреля.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Медучреждения КБР получили 25 «легковушек»
Обновлено в 09:40
Происшествия
На химзаводе в Японии прогремел взрыв
Взрыв произошел в среду, 17 апреля, на территории химического завода в западной части Японии в городе Вакаяма.
Обновлено в 10:11
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало рисует обнаженных мужчин
Многие знают, что молодая супруга Александра Цекало снимается в кино, но далеко не все в курсе, что Дарина Эрвин увлекается рисунком и весьма серьезно.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Авто
Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в Нью-Йорке концепт нового хэтчбека Mint на электротяге.
Обновлено в 12:03
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах
Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Общество
Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее
В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11