Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержанияРБК 11:45

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina. 69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением.
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Бывший лидер Перу покончил с собой при аресте. Он и еще пятеро экс‐президентов замешаны в коррупционном скандале

Телеканал 360°19:31

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

РБК11:45

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

РИА Новости11:07

Биография экс-президента Перу Алана Гарсии

ТАСС12:38

Умер бывший президент Перу Алан Гарсия

Коммерсантъ11:36

Бывший президент Перу покончил с собой

Эхо Москвы13:00

Умер экс-президент Перу

Газета.Ru10:56
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Алан Гарсия
Перуанский политик
Президент Перу в 1985-1990 и 2006-2011.
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