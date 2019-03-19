Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полицииКоммерсантъ 05:53
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток. Политик привлечен к административной ответственности за «невыполнение законных требований полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).
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Первого президента Крыма арестовали перед концертом в честь присоединения полуострова
Московский Комсомолец05:16
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Ляшко сорвал заседание кабинета министров Украины
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Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
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В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Обновлено в 05:27
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Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
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Экономика
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С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
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Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
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Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В здании суда Токио мужчина с ножом набросился на женщину
По данным правоохранительных органов, 20 марта в Токио местный житель, вооруженный ножом, находясь в холле здания суда по семейным делам, набросился на женщину, в результате чего нанес ей ножевое ранение в область шеи.
Обновлено в 05:23
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
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Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
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Сотрудница Воронежской таможни победила в конкурсе красоты
Победительницей конкурса «Леди в погонах 2019» стала сотрудница таможни из Воронежа Анастасия Фошина.
Обновлено вчера в 12:30
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Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче против России.
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Авто
УАЗ «Хантер» начнут продавать в Чили
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Власти Дагестана помогут инвалидам в погашении ипотечных кредитов
Для обеспечения жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами Республика Дагестан в 2019 году направит 300 млн рублей.
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В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Американцы провели испытания грузовых одноразовых беспилотников
Американские специалисты смогли провести первые лётные испытания грузовых беспилотников одноразового применения.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
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Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков
Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
Обновлено в 05:12
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51