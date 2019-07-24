Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в КантеТАСС 03:58

"Атамбаев сегодня отправился в Москву", - заявил представитель штаба. По его словам, экс-президент отправился в Россию на частном самолете с территории российской авиабазы в Канте. По словам Атамбаева, в Москве он планирует провести встречи "с друзьями" и намерен вернуться в Бишкек вечером 25 июля.
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