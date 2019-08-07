Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента АтамбаеваКавказ Пост вчера в 10:58
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Политика
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Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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Как отмечают исследователи, слоны убивают домашних животных по случайности, а вот всеядные кабаны вполне могут охотиться на ягнят, телят и коз осознанно.
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На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.
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Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
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Обновлено в 03:30
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Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
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Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
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