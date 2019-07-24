Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы в киргизском городе Кант, передаёт ТАСС со ссылкой на штаб политика. «Атамбаев сегодня отправился в Москву», — сказал представитель.

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

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