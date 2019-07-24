Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в МосквуПарламентская газета 04:27

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на самолёте SuperJet-100 вылетел с территории российской авиабазы «Кант» в Москву. Об этом сообщило агентство «24.kg». Сопровождают экс-президента трое депутатов парламента и официальные представители Социал-демократической партии Киргизии.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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