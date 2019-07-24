Политика
Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в МосквуПарламентская газета 04:27
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на самолёте SuperJet-100 вылетел с территории российской авиабазы «Кант» в Москву. Об этом сообщило агентство «24.kg». Сопровождают экс-президента трое депутатов парламента и официальные представители Социал-демократической партии Киргизии.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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