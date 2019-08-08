Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдалсяREGNUM 09:26
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его. Сейчас они пытаются доставить его в Бишкек.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешёвую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Обновлено в 06:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Врач назвала самые вредные сорта сыра
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Космос
Дату конца света перенесли на сентябрь
Обновлено в 06:27
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман
Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.
Обновлено в 09:53
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Петербурге затопило несколько торговых центров
Во время ливня в Петербурге с трудностями столкнулись не только автомобилисты, но и сотрудники и посетители нескольких торговых центров.
Обновлено в 12:28