Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался после штурма резиденцииКоммерсантъ 09:24

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
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