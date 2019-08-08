Сотрудники правоохранительных органов задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

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Происшествия Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

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