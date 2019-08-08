Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его. Сейчас они пытаются доставить его в Бишкек.

Общество Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Происшествия Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.

Общество В МЧС назвали время пика непогоды в Москве В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.

Гаджеты Honor объявил дату презентации своего первого телевизора Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.

Происшествия Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.

Происшествия Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Гаджеты В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Общество Из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей возбудила дело ФАС В отношении общества защиты животных «Ответ» возбудило уголовное дело Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.

Экономика АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком» На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.

Футбол Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кино Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.

Авто Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.