Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдалсяREGNUM 09:26
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его. Сейчас они пытаются доставить его в Бишкек.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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