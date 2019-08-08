Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдалсяREGNUM 09:26

Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его. Сейчас они пытаются доставить его в Бишкек.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

URA.Ru09:34

«Я не баран». Почему каждый президент Киргизии ссорится с ближайшим другом

РИА Новости12:26

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам

Эхо Москвы10:00

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

RT на русском09:27

Алмазбек Атамбаев сдался силовикам

Фергана09:24

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Интерфакс09:22

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

ТАСС09:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон

Бывшего президента Киргизии заковали в наручники. Видео

Вести.UZ10:28
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео

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Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
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Поклонская заявила, что Турции придется признать выбор Крыма

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Политика

Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС

Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:12
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В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
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Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
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СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России

По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Здоровье

В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции

Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой

Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв

ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Политика

Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану

Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.
Обновлено в 14:28
Наука

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Футбол

Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
ЖКХ

В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Обновлено в 17:23
Футбол

«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола

"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Машина загорелась после ДТП на дороге в Петербурге

По всей видимости, на дороге произошло столкновение нескольких автомобилей, после чего одна из машин загорелась, несмотря на ливень.
Обновлено в 15:36
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Здоровье

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02
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Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Обновлено в 16:21
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
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Галкин сравнил Барбару Стрейзанд с Пугачевой

В Instagram шоумен разместил ролик с концерта Барбары Стрейзанд, сравнив певицу с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 08:21
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Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype

Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.
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Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
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