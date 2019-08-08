Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властямRT на русском 09:27
В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Политика
Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина
Обновлено в 08:27
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Обновлено в 09:50
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Транспорт
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект об агрегаторах такси
Более трех сотен поправок было включено в законопроект об агрегаторах такси, некоторые из них подразумевают излишнее регулирование отрасли, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").
Обновлено в 08:54
Футбол
Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»
«Эвертон» хочет усилить свою линию обороны защитником «Манчестер Юнайтед» Маркосом Рохо.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта опровергла сообщения о его смерти
Обновлено в 07:55
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
Политика
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Станислав Садальский отомстил отцу после его смерти
Обновлено в 08:16
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Футбол
СМИ: Модрич не перейдет в «Милан»
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в летнее трансферное окно не перейдет в «Милан», об этом заявил руководитель футбольного отдела итальянского клуба Звонимир Бобан.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции
Обновлено в 07:59
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада.
Обновлено в 08:52
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55