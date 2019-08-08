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Происшествия В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.

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