Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властямRT на русском 09:27

В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Атамбаев сдался силовикам

РИА Новости09:27

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

ТАСС09:45

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям

Эхо Москвы09:30

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

URA.Ru09:34

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

RT на русском09:27

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Телеканал 360°09:25

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Интерфакс09:22
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Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
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