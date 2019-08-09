Происшествия
В Киргизии задержали экс-президента АтамбаеваХакасия-Информ вчера в 23:48
Сообщается, что во втором штурме резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш приняли участие более двух тысяч бойцов силовых структур. После задержания Атамбаева (вместе с другими задержанными — экс-чиновниками и другими сторонниками Атамбаева) доставили в здание МВД Киргизии.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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