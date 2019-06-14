Политика

Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете «Известия».
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с чего всё началось

«Нет ни одной хорватской фирмы, которая не пострадала бы от санкций»

Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.
Известиявчера в 17:02

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В Совфеде поддержали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций

RT на русском02:33

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Российская газетавчера в 20:47

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

РИА Новостивчера в 17:42

Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции «катастрофой для экономики»

Life.ruвчера в 19:40

Экс-президент Хорватии: санкции против РФ стали катастрофой для страны

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Экс-глава Хорватии заявил о катастрофе из-за антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 20:31

«Нет ни одной хорватской фирмы, которая не пострадала бы от санкций»

Известиявчера в 17:02
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Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
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Мост с машинами рухнул в Китае. Момент обрушения попал на видео

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Происшествия

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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
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Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»

Обновлено в 03:32
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 02:11
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Кино

Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»

Кинокомпания Warner Bros опубликовала первый трейлер сиквела культового фильма «Сияние» (1980 года) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 16:31
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами

Обновлено вчера в 22:22
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Обновлено в 00:43
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Соль-Илецке арестовали подозреваемого в громком убийстве

В Оренбургской области подозреваемый в убийстве местного жителя Соль-Илецка отправлен под стражу.
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Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Футбол

Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 02:17
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика

Турция ответит США на санкции из-за покупки С-400

Обновлено в 03:29
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В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
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В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
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Специалисты выступили против массового назначения гепатопротекторов

Речь идет, в частности, о применении гепатопротекторов, которые в России назначают большинству пациентов с заболеваниями печени.
Обновлено в 02:27
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В Белоруссии казнили заключённого

Обновлено вчера в 08:27
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено 11 июня в 03:47
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Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба

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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

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Степан Месич
Югославский политик
Югославский и хорватский политический деятель, председатель президиума СФРЮ в июле-октябре 1991 года, президент Хорватии в 2000-2010 годы
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Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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