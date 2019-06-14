Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37

Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.

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Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете «Известия».

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