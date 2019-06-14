Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете «Известия».
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Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.Известиявчера в 17:02
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Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции «катастрофой для экономики»
Life.ruвчера в 19:40
Экс-президент Хорватии: санкции против РФ стали катастрофой для страны
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 02:11
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»
Кинокомпания Warner Bros опубликовала первый трейлер сиквела культового фильма «Сияние» (1980 года) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 16:31
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Соль-Илецке арестовали подозреваемого в громком убийстве
В Оренбургской области подозреваемый в убийстве местного жителя Соль-Илецка отправлен под стражу.
Обновлено в 01:39
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 02:17
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Турция ответит США на санкции из-за покупки С-400
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье
Специалисты выступили против массового назначения гепатопротекторов
Речь идет, в частности, о применении гепатопротекторов, которые в России назначают большинству пациентов с заболеваниями печени.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Белоруссии казнили заключённого
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено 11 июня в 03:47
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00