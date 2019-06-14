Политика

Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37

Политик полагает, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.
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с чего всё началось

«Нет ни одной хорватской фирмы, которая не пострадала бы от санкций»

Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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