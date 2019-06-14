Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37
Политик полагает, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.
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с чего всё началось
Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.Известиявчера в 17:02
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Экс-президент Хорватии: санкции против РФ стали катастрофой для страны
Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:13
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В Воронеже в массовом ДТП пострадали два человека
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В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что снижение реальных доходов россиян за пять лет составило 10%.
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