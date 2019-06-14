Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкцийRT на русском вчера в 21:37

Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.

с чего всё началось

Политик полагает, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.

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