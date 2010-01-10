Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против РоссииРИА Новости 17:42
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при взрыве кондиционера в больнице в Анталье
Один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва кондиционера в одной из частных клиник турецкой Антальи.
Обновлено в 06:31
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота
Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Авто
Что делать, если потерял ключи от машины
Потеря ключей — достаточно распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
Обновлено в 16:02
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Культура
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды
Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Наука
Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Футбол
Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год
Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании.
Обновлено в 19:45
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Профессии для тех, кто не определился с профессией
Профессиограф и проектировщик образовательных траекторий «Поступи Онлайн» Анастасия Ганган объясняет, какие профессии не требуют от абитуриентов специфических знаний и останутся актуальными после окончания обучения.
Обновлено в 08:07