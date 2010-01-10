Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против РоссииРИА Новости 17:42

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
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Месич: санкции против РФ нанесли катастрофический ущерб Хорватии

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Один человек погиб при взрыве кондиционера в больнице в Анталье

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Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
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Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
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Что делать, если потерял ключи от машины

Потеря ключей — достаточно распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
Обновлено в 16:02
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«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

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Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
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США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

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Обновлено в 17:26
Происшествия

Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
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Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
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Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании.
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Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

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Югославский и хорватский политический деятель, председатель президиума СФРЮ в июле-октябре 1991 года, президент Хорватии в 2000-2010 годы
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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