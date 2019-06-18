Политика
Экс-президент Египта умер в зале судаКоммерсантъ вчера в 14:01
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
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Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Омске задержали фотографа, развращавшего девочек
Обновлено в 00:13
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Ростуризм поддержал введение электронных виз
Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова назвала введение электронных виз «настоящим прорывом для туризма».
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5
В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Петербурге юному фигуристу проломили голову на катке
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
Обновлено в 03:22
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Общество
Прокуратура подтвердила законность передачи острова Карагинского под охотугодья
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края провело аукцион по передаче острова Карагинского под охотугодья без грубых нарушений.
Обновлено в 02:29
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Авто
Chrysler PT Cruiser превратился в экстремальный бигфут
Энтузиаст из Ричмонда сделал из Chrysler PT Cruiser брутальный вездеход, самоделка получила подходящее имя – «Bruiser», что в переводе означает «Борец».
Обновлено в 01:12
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15