Политика

Экс-президент Египта умер в зале судаКоммерсантъ вчера в 14:01

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
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СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта в здании суда

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СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

RT на русскомвчера в 19:10

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Стала известна причина смерти бывшего президента Египта

Lenta.ruвчера в 19:22

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

РИА Новостивчера в 12:03

СМИ назвали сердечный приступ причиной смерти экс-президента Египта Мурси

ТАССвчера в 19:31
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Мухаммед Мурси
Египетский политик
Египетский государственный и политический деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Являлся председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией Братья-мусульмане 30 апреля 2011 года после революции в Египте. В 2012 году Мурси победил во втором туре президентских выборов. Первый демократически избранный глава государства в истории Египта, он управлял страной немногим более года, до своего свержения в результате военного переворота 3 июля 2013 года...
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